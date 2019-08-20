وزير الداخلية يوجه بإعادة 7 الاف منتسب من ابناء محافظة الانبار الى الخدمة

2019/08/20 | 15:37

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بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، الثلاثاء، 20 آب، 2019، بإعادة 7 الاف منتسب من ابناء محافظة الانبار الى الخدمة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن الوزير ياسين طاهر الياسري وجه بإعادة سبعة الالف منتسب من ابناء محافظة الانبار الى الخدمة ممن هم مفصولين في وقت سابق".





وأوضح، أن ذلك "جاء خلال استقبالهُ اليوم الثلاثاء وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، إذ ناقش الياسري مع الوفد الوضع الامني في المحافظة بشكل عام"، داعياً الى "ضرورة تظافر الجهود من اجل فرض الامن في المحافظة وتقديم افضل الخدمات للمواطن الانباري".

بغداد اليوم _ خاص

حذر عضو اللجنة القانونية، سليم همزة، الثلاثاء (20 اب 2019)، من ضغوط سياسية لمنع تنفيذ طلبات رفع الحصانة المقدمة من القضاء بحق نواب فيما اشار الى ان مجلس النواب لا يمكنه رفض تلك الطلبات.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، 20 آب، 2019، لشراكة شاملة بين العراق وألمانيا.

وأكد عبد المهدي خلال استقباله وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور، وفقا لبيان أورده مكتبه الإعلامي: "اننا نتطلع الى استم

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الثلاثاء، 20 آب، 2019، ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن جذب اقليم كردستان الى حضن الوطن، فيما اشار الى ان قانون التجنيد الالزامي في حال تم اقراره نيابياً فأنه سيطبق على جميع ابناء الوطن بما فيه

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