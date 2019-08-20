2019/08/20 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر السيد علي الخامنئي، اليوم، قرارا بتعيين حجة الإسلام الشيخ حسن نظري رئيسا لمؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت “عليهم السلام” خلفا للمرحوم حجة الإسلام علي رضا الحائري.والجدير بذكره أنه بتوجيه من السد الخامنئي وبواسطة الراحل السيد محمود الهاشمي الشاهرودي تأسست مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (ع) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين الشيخ “حسن نظري” رئيسا لمؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي النعيم نيوز.

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