وزير الداخلية يحسم الجدل ويعلن تفاصيل

2019/08/20 | 15:40

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بغداد/ سومر نيوز

قال وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، إن الجثث المجهولة في بابل تعود للسنوات الثلاث الماضي...

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