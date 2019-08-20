الاسد يكشف عن تغييرات إيجابية في الوضعين العسكري والسياسي بسوريا

2019/08/20 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى "الأخوة المحاربون"، إن" الاسد، اكد حدوث تغييرات إيجابية في الوضعين العسكري والسياسي قد حدثت في سوريا: الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية.وتوجد القوات الروسية على مقربة منها، ويهرب المسلحون باتجاه تركيا".ووصل نائب مدير المنظمة الروسية للمحاربين القدامى "الأخوة المحاربون"، دميتري سابلين إلى سوريا، في زيارة تستمر عدة أيام".واضاف، البيان المنظمة، إن" سابلين سيزور خلال جولته إحدى السفن الحربية الروسية قبالة السواحل السورية، ولقاء الرئيس بشار الأسد".وبدأ الجيش السوري، منذ أكثر من شهر، عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على إدلب، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، والتي مهدت للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.انتهى..م.م

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