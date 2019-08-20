محافظ النجف : أكثر من 3 ملايين زائر من داخل العراق وخارجه أحيوا مناسبة عيد الغدير

2019/08/20 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن نجاح الخطتين الامنية والخدمية الخاصتين بمناسبة عيد الغدير التي شهدت دخول اكثر من ثلاثة ملايين زائر من محافظات العراق ومن خارجه.وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي جمعه مع قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي ومسؤول الاعلام والاتصال الحكومي أحمد الفتلاوي، ان “الخطة الامنية الخاصة بالعيد نجحت في حفظ […]

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