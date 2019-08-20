2019/08/20 | 16:36

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مكافحة الإرهاب تقبض على 10 إرهابيين في هذه المناطق

كلمة -

بغداد

قال جهاز مكافحة الارهاب، يوم الثلاثاء، إنه نفذ عمليات

وصفها بـ "نوعية" في بغداد والانبار.

وذكر بيان اطلع عليه موقع كلمة الإخباري "وفق

معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الاولى احدى

تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب عمليات نوعية لتعقب فلول داعش

الارهابي"، مشيرا الى ان "العملية اسفرت عن القاء القبض على 10

ارهابيين في مناطق شمال وجنوب بغداد وغرب محافظة الانبار".

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