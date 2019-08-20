2019/08/20 | 16:36

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شرطة ميسان تلقي القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة

كلمة -

بغداد

تمكنت القوات الأمنية في محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، من

القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في

المحافظة.

وذكرت مديرية شرطة ميسان في بيان ان "قوة مشتركة من الشرطة القت

القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم كيلو غرام من مادة الكرستال

المخدرة وانبولة تستخدم للتعاطي، خلال عملية أمنية نفذت في

المحافظة".

وأضافت انه "تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا".

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