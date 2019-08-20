2019/08/20 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني، عن تمكن قوة عسكرية مشتركة، من تصفية ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في سلسلة جبال عطشان بمحافظة نينوى.

وأوضحت الخلية في بيان، ان قوة عسكرية مشتركة من اللواء السادس والستين، واللواء الثاني والعشرين، بالفرقة العشرين، قامت وبناء على معلومات استخبارية، وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، من محاصرة ستة عناصر من التنظيم الإرهابي، اثناء محاولتهم الهروب والاختباء في أحد الانفاق، وتمكنت من تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: تصفية 6 عناصر من داعش الإرهابي في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: تصفية 6 عناصر من داعش الإرهابي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).