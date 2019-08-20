بالوثيقة.. رفع الحصانة عن نائب من محافظة الانبار  

2019/08/20 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفع مجلس النواب، الحصانة عن النائب عن محافظة الانبار، ابتسام اللهيبي بطلب من مجلس القضاء الاعلى.

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