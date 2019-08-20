2019/08/20 | 16:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الداخلية بشأن قرار”فيفا” الخاص بالعراق: مستعدون لاتخاذ هذا الاجراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الداخلية بشأن قرار”فيفا” الخاص بالعراق: مستعدون لاتخاذ هذا الاجراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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