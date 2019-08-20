سلمان بن ابراهيم : الإتحاد الآسيوي كان سبّاقاُ في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

2019/08/20 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنامة – متابعات أشاد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بقرار (الفيفا) المتضمن الموافقة على استضافة مدينة البصرة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022،ونهائيات كأس آسيا 2023.واعتبر معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة القرار

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