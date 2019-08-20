2019/08/20 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرار العراق وهو استقرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يستقبل وزيرة الدفاع الالمانية ويدعو لشراكة شاملة بين البلدين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يستقبل وزيرة الدفاع الالمانية ويدعو لشراكة شاملة بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).