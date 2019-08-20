2019/08/20 | 16:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس بغداد: العمالة الأجنبية تشكل 70% داخل المشاريع بالعاصمة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس بغداد، الثلاثاء، عن تصدر العمالة الأجنبية في بغداد أكثر من 70% ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس بغداد: العمالة الأجنبية تشكل 70% داخل المشاريع بالعاصمة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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