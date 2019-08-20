مجلس بغداد: العمالة الأجنبية تشكل 70% داخل المشاريع بالعاصمة

2019/08/20 | 16:44

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس بغداد، الثلاثاء، عن تصدر العمالة الأجنبية في بغداد أكثر من 70% ب...

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