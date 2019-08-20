البريكست.. من يضحك أخيرا جونسون أم كوربين؟

2019/08/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي قاسم لماذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ القصة أبعد من أرقام ومن بروتوكولات تجارية تنظم العلاقات بين مجموعة من الدول.يركز المعارضون لبريكست، خاصة في حال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات تجارية تفضيلية، على أرقام الربح والخسارة، وما سيترتب على ذلك من معوقات تجارية، وهذا جانب معقد، ولدى كلا الطرفين، المؤيد […]

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