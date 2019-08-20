برهم صالح يهاتف أمير الكويت للاطمئنان على صحته

2019/08/20 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بأمير الكويت، للاطمئنان على صحة الأخير....

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