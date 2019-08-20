البصرة تحظى باستضافة تصفيات المنتخب العراقي المؤهّلة لمونديال 2022

2019/08/20 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم #فيفا على إقامة مباريات تصفيات #المنتخب_العراقي المؤهلة لكأس العالم، في محافظة #البصرة جنوبي البلاد.قرار الاتحاد الدولي (فيفا) جاء بعد وجود احتمالٍ […]

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