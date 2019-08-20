اعتقال 10 ارهابيين بعمليات نوعية في بغداد وغربي الانبار

2019/08/20 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … نفذت قوات جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء ، عمليات نوعية في العاصمة بغداد وغرب محافظة الانبار.وذكر بيان لإعلام الجهاز تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه “وفق معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الاولى احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب عمليات نوعية لتعقب فلول داعش الارهابي”.وأضاف ان العمليات […]

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