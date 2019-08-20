وزير الداخلية يؤكد استعداده لتوفير الحماية للملاعب

2019/08/20 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، استعداد الوزارة لتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، وكافة الملاعب التي تجري فيها مباريات كرة القدم للبطولات المحلية والدولية على حد سواء.

وقال الياسري، عقب زيارته لوزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "نبارك لوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وأبناء الشعب العراقي بصورة عامة موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على خوض مباريات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2022 على أرض البصرة".

واعرب عن أمله بإقامة "بطولات دولية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بعد أن حققت الأجهزة الأمنية الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد".

وأشاد الياسري بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خوض منتخبنا الوطني مباريات تصفيات "مونديال قطر" على أرض محافظة البصرة، داعياً إلى أن تكون هذه التصفيات الخطوة الأساسية التي تسهم في رفع الحظر عن ملاعب البلاد كافة.

واكد "استعداد وزارة الداخلية لتأمين الحماية للمدينة الرياضية في محافظة البصرة، وجميع الملاعب في المحافظات اثناء اقامة المباريات المحلية والدولية".

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