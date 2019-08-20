الشرطة البرازيلية تقتل ضابطاً عسكرياً احتجز رهائن داخل حافلة

2019/08/20 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أنهت الشرطة البرازيلية أزمة احتجاز الرهائن، اليوم الثلاثاء، وذلك بقتل الشخص الذي كان يحتجزهم، مبينة أن جميع المحتجزين تم تحريرهم دون خسائر.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية ان قوات الشرطة أطلقت النار على محتجز الرهائن في حافلة على جسر في العاصمة ريو دي جانيرو، وهو ضابط في الشرطة العسكرية، كما عرّف هو عن نفسه.

واشارت الى ان رجال الشرطة، كانوا قد تمكنوا من إطلاق سراح 4 نساء ورجلين، وظل حوال 31 شخصا آخرين على متن الحافلة، قبل أن يتم قتل الملثم الذي كان يحتجزهم.

وعلق المتحدث باسم الشرطة العسكرية، على قتل المحجتز، بالقول "هذه هي الشرطة التي نريد رؤيتها.



كان أمرا ضروريا أن يكون الملثم في وضعية جيدة بالنسبة للقناص، وهو ما تمكنا منه".

وأشارت الشرطة إلى أن أيا من الرهائن لم يصب في عملية القنص.

ولم يتم الكشف بعد عن هوية الخاطف، كما أنه ليس من الواضح ما هي المطالب أو الدوافع وراء أخذ الرهائن.

وكان المحتجز الملثم قد هدد بإشعال الحافلة، حال اقتربت الشرطة منه، كما أطلق النار على شخصين تقريبا.

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