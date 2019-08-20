اعتقال 10 ارهابيين في مناطق شمال وجنوب بغداد وغرب الانبار

2019/08/20 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، اعتقال 10 “ارهابيين” في بغداد والانبار.وقال الجهاز، في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الاولى احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب عمليات نوعية لتعقب فلول داعش الارهابي اسفرت عن القاء القبض على 10 ارهابيين في مناطق […]

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