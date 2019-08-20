النقل تعلن استمرار عملية نقل الزائرين الى مدينة النجف الاشرف

2019/08/20 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار عملية تفويج ونقل الزائرين الى محافظة النجف الاشرف لأداء الشعائر والطقوس الدينية بمناسبة عيد الغدير الاغر.وقالت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في بيان، انه "تم توفير5000 مركبة مجهزة ومهيأة لنقل الزائرين من بغداد وبقية المحافظات إلى محافظة النجف الاشرف على مدار الساعة ذهاباً واياباً وتم تخصيص أكثر من300 مركبة لنقل الزائرين داخل مقبرة وادي السلام بأشراف ومتابعة موظفي النقل الخاص".

وأضافت، أن "العمل مستمرة لغاية انتهاء مراسم زيارة عيد الغدير الأغر، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تأمين عودة الزائرين الى سكنهم بسلامة وأمان".



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