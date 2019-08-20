ليس لإيران حصانة.. نتنياهو يلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن هجمات في العراق

2019/08/20 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مسؤولية إسرائيل عن "هجمات شُنت مؤخرا على مواقع في العراق"، حسب وكالة الاناضول التركية.

ونقلت القناة الإسرائيلية (13) عن نتنياهو قوله للصحفيين، خلال زيارة الإثنين الى أوكرانيا، "ليس لإيران حصانة في أي مكان".

وفي إشارة إلى إيران، أضاف نتيناهو، "سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة"، وفقا للأناضول.

وكانت تقارير قد تحدثت عن هجمات نفذتها إسرائيل، الشهر الماضي، على مواقع إيرانية في العراق، وهو ما لم تعقب عليه إسرائيل حتى الآن.

وكانت قد أعلنت إسرائيل مرارا أنها هاجمت مئات المرات، في السنوات الأخيرة، أهداف تابعة لإيران في سوريا.

وفي هذا الصدد قال نتنياهو "نحن نعمل لمنع إيران من التموضع في سوريا".



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