الكعبي يدعو الجهات المعنية إلى التعاون لإنجاح أعمال إجتماع البرلمانات الآسيوية في بغداد

2019/08/20 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عقد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة التحضيرية برئاسة النائب الاء طالباني ، والخاصة بإجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط لجمعية البرلمانات الاسيوية الذي سيعقد للفترة من 3 الى 5 ايلول 2019 في بغداد.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث الكعبي تهيئة الإجراءات والقضايا الخاصة بدعوات رؤساء البرلمانات الآسيوية فضلا عن الترتيبات اللوجستية والأمنية والفنية اللازمة ، وبما يتعلق بالتنسيق مع الفريق الحكومي”.

ودعا الكعبي، جميع الجهات ذات العلاقة، الى “لتعاون وبذل المزيد من الجهد و الحرص العالي لانجاح اعمال هذا الاجتماع” ، مؤكدا ان “مسؤولية نجاح فعاليات هذا المؤتمر تقع على عاتق الجميع دون استثناء”.

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