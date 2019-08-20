امراء قبائل وشيوخ عشائر الفرات الاوسط يستنكرون التطاول على العشائر العراقية وشيوخها

2019/08/20 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / خاص … استنكر جمع كبير من شيوخ عشائر العراق من محافظات الفرات الاوسط التطاول والتجاوز على شيوخ عشائر العراق من قبل المحلل والمفكر غالب الشابندر من على شاشة احدى القنوات الفضائية .اذ عقد اكثر من ٨٠ شخصية من وجهاء وشيوخ وامراء قبائل وعشائر مؤتمرا صحفيا في مضيف الشيخ علي الزبيدي امير […]

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