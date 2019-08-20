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شاهد بالفيديو.. #ديالى | اجتماع حكومة ديالى مع حكومة كرمنشاه في ايران حول غلق منفذ مندلي


شاهد بالفيديو.. #ديالى | اجتماع حكومة ديالى مع حكومة كرمنشاه في ايران حول غلق منفذ مندلي
2019/08/20 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: KwQ405vF7r8

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