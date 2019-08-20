وزير الزراعة: استمرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة لوفرتها محليا

2019/08/20 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة،صالح الحسني استمرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة لوفرتها محليا.وأشار الوزير خلال لقائه السفير التركي في بغداد فاتح يلدز والوفد المرافق الى” الاستمرار بمنع استيراد الدجاج وبيض المائدة لوفرة المنتج المحلي في الاسواق، مضيفا هناك سماح لاستيراد مقطعات ومصنعات الدجاج ، وان قرار منع الاستيراد جاء بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء […]

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