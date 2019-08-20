بين السياسة والفلسفة

2019/08/20 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني المعتاد في المفكرين أن يغوصوا في كتبهم الفلسفية والعلمية والاجتماعية، ويتحاشوا زج أنفسهم في مستنقعات السياسة والشؤون الحزبية.بيد أن شؤون الساعة وحراجة الموقف العام كثيراً ما تجرهم وتلقي بهم في أتون السياسة والأحزاب السياسية.كان من هذا الصنف المستر ستانلي بولدوين.كان من خريجي جامعة كمبردج وكرّس وقته للبحث والدرس.لكن […]

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