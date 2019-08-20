عيون وآذان – أخبار طيبة من مصر والسعودية

2019/08/20 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاد الخازن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن ومبعوث السلام الأميركي جاريد كوشنر يزور القاهرة أن مصر تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة.كوشنر كان في المنطقة طلباً لتأييد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأقول هنا إن ترامب لم يؤيّد بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة تؤيد قيامها معظم دول العالم الأعضاء في الأمم […]

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