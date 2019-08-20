2019/08/20 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يرحب بقرار الفيفا ويدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الرفع الشامل للحظرعن جميع الملاعب العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/20 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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