الداخلية تؤكد استعدادها لتوفير الحماية للملاعب بعد موافقة الفيفا على إقامة تصفيات كأس العالم في البصرة

2019/08/20 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، إنه لن يدخر جهداً في تعزيز الاستقرار الامني في محافظات البلاد كافة، لافتاً إلى استعداد وزارة الداخلية على توفير أقصى درجات الأمن والحماية لملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة

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