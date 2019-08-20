2019/08/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش الإرهابي يملك 400 مليون دولار كـ"صندوق حرب".

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