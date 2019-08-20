نيويورك تايمز: داعش أحرق محاصيل المزارعين بالعراق لهذا السبب!

2019/08/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة نيوورك تايمز، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش الإرهابي، أقدم على احرام محاصيل المزارعين العراقيين بسبب عدم دفعهم الاموال له.

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