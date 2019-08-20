اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كليو غرام من مادة الكرستال المخدرة بميسان

2019/08/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكردستال المخدرة، في محافظة ميسان.

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