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اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كليو غرام من مادة الكرستال المخدرة بميسان


اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كليو غرام من مادة الكرستال المخدرة بميسان
2019/08/20 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكردستال المخدرة، في محافظة ميسان.

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