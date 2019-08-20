وزارة الداخلية تتعهد بتوفير الحماية لملاعب البصرة

2019/08/20 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري ، اليوم الثلاثاء، إنه لن يدخر جهداً في تعزيز الاستقرار الامني في محافظات البلاد كافة، مشيراً إلى استعداد

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