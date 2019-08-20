2019/08/20 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2SMxyeUc8Wo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آيتن توبخ والدها يحيى وتوجه له كلمات قاسية.) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آيتن توبخ والدها يحيى وتوجه له كلمات قاسية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).