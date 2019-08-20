2019/08/20 | 17:07

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السفارة اليابانية تعلن البدء بمنح تأشيرة دخول السياح العراقيين

كلمة -

بغداد

أعلنت السفارة اليابانية في بغداد، بد منحها تأشيرة الدخول

لغرض السياحة للعراقيين الراغبين بزيارة بلادها.

وذكرت السفارة في بيان "نزف لكم بشرى افتتاح إصدار التأشيرة

السياحية لزيارة اليابان مباشرة من سفارة اليابان في بغداد والمكتب

القنصلي في أربيل".

وأضاف "سيتم استلام جميع الطلبات من خلال وكالات السفر المعتمدة في

العراق المعلن عنها في موقع السفارة الإلكتروني ابتداءً من 18 آب

2019.".

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