بالصور.. تداخل جراحي خطير في وجه طفل سقط على وتد حديدي في كربلاء

2019/08/20 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} إستقبلت طوارئ مدينة الإمام الحسين {ع} الطبية بكربلاء المُقدسة ، طفلاً بعمر {سنة ونصف}، وقد أحيل من مستشفى الهندية العام في ساعة متأخرة من الليل وبحالة حرجة بعد إصابته في وجهه جراء سقوطه من مرتفع على وتد حديدي في الأرض.

وذكر أخصائي جراحة الوجه والفكين رضوان عبد الكريم الطائي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الطفل، وصل الى طوارئ المدينة الطبية، بحالة حرجة وتم التعامل معه بدقة متناهية مما مكننا من إنقاذ الأنسجة المتضررة في منطقة الأنف والشفة العليا والخد الأيمن".وأضاف" ثم متابعة دقيقة وعناية خاصة لوضعه الصحي، ليخرج الطفل بعدها ويغادر المدينة الطبية بوضع صحي مُستقر".انتهى

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