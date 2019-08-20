2019/08/20 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - خاص

عبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، الثلاثاء، 20 آب، 2019، عن تفائله بشأن التوصل لاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بخصوص ملفي النفط وحصة الاقليم من الموازنة.

وقال ال

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أنه بعث برسالة إلى السعودية، عبر دولة الكويت، بأن إيران مستعدة للحوار مع السعودية .

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن ظريف في كلمة له أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في

بغداد اليوم _ خاص

أعربت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء (20 اب 2019)، عن تأييدها لسحب قوات الجيش من المدن وتسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية، فيما اشارت الى ان العملية ستبدأ من محافظتي الديوانية والمثنى.

وقال عضو اللجنة سعران الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يرحب بقرار “الفيفا”: يجب تكثيف الجهود لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يرحب بقرار “الفيفا”: يجب تكثيف الجهود لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).