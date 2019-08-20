بالصورة.. رغد صدام حسين تنشر مذكرات مهمة عن والدها

2019/08/20 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت رغد صدام حسين، مذكرات مهمة عن والدها الراحل صدام حسين، في طور مخاطباته للاجهزة الامنية في التعامل مع الاسرى الايرانيين.وقالت رغد في تغريدة على موقع تويتر، تابعها “يس عراق” ان ” يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته ولا يجوز التحقيق […]

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