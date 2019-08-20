الداخلية تتعهد بتوفير الأجواء الأمنية مباريات تصفيات كأس العالم في البصرة

2019/08/20 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكد وزير الداخلية، ياسر طاهر الياسري، الثلاثاء، دعمه لرفع الحظر الدولي عن ملعب البصرة، متعهدا بتوفير الأجواء الأمنية مباريات تصفيات كأس العالم في المحافظة.وقال الياسري في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، على هامش لقاءه وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، بمناسبة موافقة الاتحاد الدولي على طلب العراق لخوض مباريات تصفيات كاس […]

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