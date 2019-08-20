2019/08/20 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة الداخلية تصدر بياناً بشأن "فتح باب التطوع على ملاكها"

كلمة -

بغداد

نفت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، فتح باب التطوع على

ملاكها.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هناك صفحات ومواقع مشبوهة يديرها ضعاف

النفوس تستمر بنشر اخبار كاذبة ووهمية بشأن وجود تطوع، أو حول

مواعيد فتح التقديم لكلية الشرطة أو المعاهد الامنية في وزارة

الداخلية".

وتابعت الوزارة أنها "نوهت سابقاً بشأن الصفحات الوهمية والمنشورات

والاخبار الكاذبة بأن لا صحة لاي خبر مما ذكر اعلاه و نرجو من

حضراتكم اعتماد موقع مديرية ادارة التطوع الالكتروني فقط".

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