بومبيو محذرا: داعش بات أقوى في

2019/08/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، من أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمثّل تهديداً، مضيفاً أنّه "أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات" في بعض المناطق بسوريا والعراق.

وكان التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أعلن في الربيع الماضي نهاية "الخلافة" التي أقامها التنظيم المتشدد على أراضي واسعة في سوريا والعراق عام 2014.

كما قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نهاية 2018، سحب الجزء الأكبر من قوات بلاده المنتشرة في سوريا، بعد هزيمة التنظيم المتشدد.

غير أنّ هيئة التفتيش التابعة لوزارة الدفاع الأميركية أشارت في تقرير نشر مؤخرا إلى "عودة ظهور" التنظيم حين "انسحبت (واشنطن) جزئياً" من سوريا.

وأكدت انه "حتى إذا خسرت "الخلافة" أرضها، فإنّ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عزز قدراته في العراق واستعاد نشاطه في سوريا خلال الفصل الجاري".

ودعم عدد من الخبراء والمسؤولين هذا التحذير، واليوم الثلاثاء اعتبر بومبيو أنّ الوضع "معقّد" لدى سؤاله عن تجدد نشاط التنظيم، في لقاء مع قناة "سي.بي.أس".

وقال "ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات.



غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".

وأردف وزير الخارجية الأميركي قائلا: "قمنا بالحد من خطرهم بشكل كبير، ليس تماماً ولكن بصورة ملموسة.



إننا مرتاحون كثيرا ازاء ذلك".

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