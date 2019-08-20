2019/08/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القيادات العسكرية العليا تبحث مع الحشد الوضع الأمني في النجف

اخبار مباشرة

القيادات العسكرية العليا تبحث مع الحشد الوضع الأمني في النجف

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادات العسكرية العليا تبحث مع الحشد الوضع الأمني في النجف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادات العسكرية العليا تبحث مع الحشد الوضع الأمني في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).