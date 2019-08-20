الحشد يعتقل 30 عنصرا من سرايا الخرساني في ديالى

2019/08/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، ان الحشد الشعبي اعتقل 30 عنصرا من سرايا الخرساني في ديالى.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "أمن الحشد الشعبي اعتقل 30 عنصرا من فصائل تسمى سرايا الخراساني في منطقة تقع بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

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