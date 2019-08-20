هذا هو الدليل القوي على اقتراب نيمار من ريال مدريد

2019/08/20 | 18:10

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بغداد اليوم - متابعة

فجّر والد النجم البرازيلي نيمار، اليوم الثلاثاء، مفاجأة مدوية أصبحت حديث وسائل الإعلام بعد أن قام بمتابعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وارتبط نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فهو لا يشعر بالسعادة ويريد خوض تجربة جديدة، كذلك تسعى الإدارة للتخلص منه بسبب سلوكه المثير للجدل، ولإعادة ضبط ميزانية النادي أيضاً.

ومنذ أكثر من أسبوعين، دخل ريال مدريد وبرشلونة في منافسة شرسة للحصول على خدمات اللاعب، وهناك تضارب بالأنباء في وسائل الإعلام بشكل مستمر حول وجهته القادمة.

واعترفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن" نيمار بات أقرب للنادي الملكي بعد أن قام والده بمتابعة سيرجيو راموس صباح اليوم، فقد اعتبرت أن هذه إشارة واضحة إلى أن المفاوضات تطورت بين الطرفين، أو أن النادي الملكي تقدم بعرض مغري لنجله".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن" والد نيمار يتابع فينيسيوس وكاسيميرو من ريال مدريد، وهذا أمر طبيعي لكون كلا اللاعبين برازيليين ويعدان صديقين لنجله، لكن متابعة سيرجيو راموس الذي يعد قائد ورمز الريال في الوقت الحالي أمر مثير للاهتمام وورائه شيء مهم بكل تأكيد".

بغداد اليوم

أشاد سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بقرار (الفيفا) المتضمن الموافقة على استضافة مدينة البصرة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 202

بغداد اليوم- متابعة

أدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهجوم العنصري الذي تعرض له النجم الفرنسي بول بوغبا، عقب إهداره ركلة جزاء حاسمة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين.

ويعمل مانشستر يونايتد بجدية للتعرف على هوية أشخاص وجهوا إساءة

بغداد اليوم - متابعة

أشار مدرب فريق الزوراء بكرة القدم حكيم شاكر، الثلاثاء، الى أن فريقه دخل منافسات المجموعة الاولى للدور التمهيدي ببطولة الاندية العربية في المغرب وهو بمرحلة الاعداد.





وقال شاكر في مؤتمر صحفي سبق لقاء الغد امام طنجة

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