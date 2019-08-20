2019/08/20 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاعلام الحربي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير كهفا لتنظيم داعش الإرهابي وعجلة غربي الانبار بإسناد طيران الجيش والقوات الأمنية.وقال الاعلام الحربي في بيان، أن "قوة من حشد محافظة الأنبار الفوج الثاني حشد البغدادي والبو عساف اسود الجغايفة وقوة من مقر الفرقة السابعة الجيش بإسناد طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية تفتيش شمال ناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي، اسفرت عن العثور على كهف لداعش تم تدميره بالكامل، والاستيلاء على دراجة نارية".

واضاف البيان، ان "طيران الجيش دمر عجلة تابعة لداعش نوع كيا".

وأشار الى، ان " قوات الشد الشعبي والقوات الأمنية تنفذ بين الحين والأخر عمليات تفتيش في محافظة الانبار لقضاء على بقايا داعش".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يدمر كهفا لداعش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يدمر كهفا لداعش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).