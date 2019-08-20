وزير الخارجية الايراني: بعثنا رسالة للسعودية عبر الكويت

2019/08/20 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أنه بعث برسالة إلى السعودية، عبر دولة الكويت، بأن إيران مستعدة للحوار مع السعودية .

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن ظريف في كلمة له أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في السويد، عندما كنت في الكويت يوم الأحد الماضي، أخبرت الكو...

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