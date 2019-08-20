2019/08/20 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بعدما كشفت شركة “هواوي” الصينية عن نظامها التشغيلي الجديد للأجهزة الذكية، سارع مستخدمون إلى التساؤل بشأن آلية عمل هذا النظام، وتوافق التطبيقات الشهيرة معه.وجرى خلال مؤتمر “هواوي” السنوي للمطورين كشف النظام الجديد، إلى جانب مجموعة من الأدوات الخاصة بالمطورين لرفع سرعة عمل تطبيقاتهم ومستويات أمانها.وقالت هواوي إن النظام […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نظام هواوي الجديد..هل يدعم التطبيقات الشهيرة؟ المركز الخبري الوطني.

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