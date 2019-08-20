2019/08/20 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيارة نوع “سوبر” تركها سائقها وسط الشارع في ساحة الواثق ببغداد ، مخلفا زحاما شديدا اثر اصطفاف غير نظامي .وكانت مديرية المرور العامة اعلنت عن البدء بفرض غرامات صارمة على كل من يخالف قواعد السير والمرور، ورصدت مبالغ مختلفة للغرامات حسب نوع المخالفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ينجو صاحب “السوبر” من قانون الغرامات المرورية الجديد..؟ شاهد الفيديو!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ينجو صاحب “السوبر” من قانون الغرامات المرورية الجديد..؟ شاهد الفيديو!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).