مكافحة الإرهاب يعلن اعتقال 10 إرهابيين في بغداد والأنبار

2019/08/20 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجهاز في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الاولى إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب عمليات نوعية لتعقب فلول داعش الارهابي أسفرت عن القاء القبض على 10 إرهابيين في مناطق شمال وجنوب بغداد وغرب محافظة الانبار".وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.انتهى.ص.هـ.ح.

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